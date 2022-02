Durek Verrett: – Jeg har bedt kong Harald og dronning Sonja om deres datters hånd i ekteskap

Men det er fortsatt full forvirring om bryllupsplanene.

– Jeg er meget gammeldags i måten jeg gjør ting på. Derfor satte jeg meg ned med kong Harald og dronning Sonja og anmodet om deres datters hånd i ekteskap. Hvis de hadde sagt nei, hadde jeg ikke gått videre med det. Jeg gjør tingene på en ærefull og respektfull måte.

Det sier prinsesse Märtha Louises (50) kjæreste de siste årene, den selvutnevnte sjamanen Durek Verrett (47) til danske Billed-Bladet.

Full forvirring om ekteskaps-planer



Intervjuet kommer etter at det på sosiale medier har oppstått spekulasjoner om et forestående bryllup.

For tre uker siden kunne Seher.no rapportere at Verrett svarte på et ekteskapsspørsmål fra en TikTok-bruker. Brukeren lurte på når kong Harald (85) kommer til å sende ut pressemelding om at det blir bryllup. «Soon this year, brother» («Snart dette året, bror»), svarte Verrett.

I intervjuet med Billed-Bladet avviser Verrett at et bryllup er nært forestående.

– Jeg har ikke engang fridd til henne ennå. Så jeg vet ikke hvorfor folk sier det. Det er merkelig, insisterer han.

Slottet vil ikke kommentere



Durek Verrett har også tidligere, i et intervju med Vanity Fair i 2020, uttalt at han har bedt om kongeparets velsignelse.

– Kongeparet bestemmer ikke hvem prinsesse Märtha Louise skal gifte seg med. Det er prinsessas eget valg, svarte kommunikasjonssjef ved slottet, Guri Varpe til Dagbladet den gang.

ABC Nyheter har vært i kontakt med Kongehuset, og spurt om det ikke er naturlig å kommentere Dureks implisitte påstand denne gang om at han har fått ja fra kongen og dronningen om å få lov til å gifte seg med deres datter.

– Dette har vi ingen kommentar til, svarer Kongehusets assisterende kommunikasjonssjef Sven Gj. Gjeruldsen.

– Er du sikker?

– Ja, vi har ingen kommentar til dette.