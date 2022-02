Skiftende vær vil prege resten av uka

Det er sendt ut et farevarsel for snøfokk i fjellet fram til torsdag. I den forbindelse råder meteorologen om at de som er på fjellet, kanskje bare burde bli der noen dager til.

NTB

Været vil være skiftende for store deler av landet ut uka. Samtidig vil forholdene være gode for de som ønsker å nyte resten av vinterferien.

– For de som skal hjem fra fjellet, ser forholdene fine ut. Det gjelder også for de som vil reise opp på fjellet, sier vakthavende meteorolog Martin Granerød i Meteorologisk institutt til NTB.

Vinterferieuka går inn i sin avsluttende fase for flere i landet. Værfronten vil være preget av skiftende forhold opplyser Granerød.

– Først blir det mildt torsdag, før det blir kaldt fredag, deretter mildt lørdag og søndag. Temperaturmessig vil det gå litt opp og ned, sier han.

Burde bli på fjellet noen dager til

Resten av uka vil for Sør-Norge sin del, og da Vestlandet, blir preget av bygevær som kan gi regn og hagl i lavtliggende strøk. I de høyere områdene på Vestlandet er det sendt ut et farevarsel for snø, som gjelder til torsdag ettermiddag.

– Det er ventet 30 til 50 centimeter med snø, men da er det i de høytliggende områdene. Så der det ligger skianlegg, kan det komme en del nysnø de neste dagene, opplyser Granerød.

Når det gjelder området østafjells, blir det stort sett tørt vær. Noe nedbør kan komme i vestlige strøk.

– Det er sendt ut et farevarsel for snøfokk i fjellet fram til torsdag, som gjør at de som er på fjellet, kanskje bare burde bli der noen dager til. Når vi kommer til fredagen i Sør-Norge, er det fortsatt bygevær på Vestlandet i form av snø, regn og haglbyger. Østlandet får oppholdsvær, men temperaturen vil falle på fredag. Så det vil bli litt kaldere enn det skal være onsdag og torsdag, sier han.

Kaldt i nord

I Nord-Norge vil de lave temperaturene fortsette. For Nordland og Troms sin del vil det være byger gjennom torsdagen, med mulighet for torden.

– Det vil forsette å være kaldt til og med første del av lørdag. Deretter blir det gradvis mildere ut uka, da går det fra tørt vær og byger på kysten til mer regn snudd og snø, sier Granerød.

Til helgen vil Sør-Norge få et litt mildere vær, og temperaturene kan komme opp i 6 til 7 grader på dagtid.

– Da blir det stort sett oppholdsvær i hele Sør-Norge, med perioder med sol østafjells. Søndag kveld kommer det inn et nytt nedbørområde på Vestlandet, sier meteorologen.