Professor: Tajiks opplysninger fremstår ikke som riktige

En jussprofessor med lang erfaring fra Skatteetaten mener det virker som om Hadia Tajik skaffet seg boutgifter for å unngå skatt. Spekulativt, svarer Tajik.

Professor emeritus Arvid Aage Skaar snakker med VG om leiekontrakten arbeids- og inkluderingsminister Tajik (Ap) la fram da hun ble politisk rådgiver og fikk tildelt pendlerbolig i 2006.

Ap-nestlederen har selv vedgått at hun verken betalte husleie for eller bodde i leiligheten som er omtalt i kontrakten.

– Omstendighetene VG har gjengitt tyder klart på at leiekontrakten ble inngått med forsett fra hennes side og at den ga skattefordeler. Den ble sendt inn etter at Tajik fikk vite at hun ikke oppfylte vilkårene for skattefritak for pendlerboligen, fordi hun ikke hadde bokostnader på hjemstedet, sier Skaar, som blant annet har jobbet ved Oslo ligningskontor og vært kontorsjef i Skattedirektoratet.

Rødts Mimir Kristjansson ordla seg skarpere da han i Debatten på NRK tirsdag kveld anklaget Tajik for å ha fabrikkert leiekontrakten, skriver Dagbladet.

– Denne saken tar seg ekstremt dårlig ut, sa Kristjansson, som etterlyste større ydmykhet fra Tajik i saken.

I en epost til VG kontrer Tajik og sier at «påstandene til Skaar er spekulative og feilaktige».

– Han uttaler seg om motiver jeg ikke har hatt. Avkrysningen i skjemaet som lå til grunn for tildeling av pendlerbolig, var helt riktig, og det innebar at jeg hadde boutgifter i Rogaland, skriver hun og legger til:

– Dokumentasjonen var ikke oppdatert, og det var uryddig.