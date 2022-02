Fjellstyrene vil rydde bort tusenvis av båtvrak

Det er ikke alle båter som er i like god stand som denne båten på Jølstravatnet. Fjellstyrene vil kartlegge og fjerne gamle vrak som forsøpler naturen rundt norske fjellvann. Illustrasjonsfoto: Terje Bendiksby / NTB

NTB

Norsk fjellstyresamband vil kartlegge hvor mange båtvrak som forurenser den norske fjellheimen. Målet er å fjerne tusenvis av vrak og annet plastsøppel.

Trebåter som er behandlet med ulike plastmaterialer, skal også bort, skriver Nationen.

– Mange har sett gamle båtvrak ved fjellvann. Plast, bunnstoff og glassfiber er giftstoffer i en sårbar natur, sier daglig leder Jan Borgnes i Norsk Fjellstyresamband (NFS).

– Fjellstyrene ønsker å kartlegge omfanget av gamle båtvrak i fjellet. Videre ønsker vi å finne metoder for enklest mulig å hente vrakene ut fra fjellet, sik at vi rydder opp for fremtidige generasjoner, forklarer han.

Tre fjellstyrere – Røyrvik i Trøndelag og Lesja og Øyer i Innlandet – skal være med på et pilotprosjekt denne våren.

Rådgiver Sveinar Kildal i Norscan Partners sier det er flere tusen plastbåtvrak som skal fjernes. Firmaet har i flere år jobbet med fjerning av vrak langs kysten. I fjor sommer fjernet Norscan Partners litt over 600 fritidsbåter fra indre og ytre Oslofjord.

– Det utgjorde over 800 tonn plastavfall, forteller Kildal.