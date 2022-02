Frp-politiker ber Stortinget vurdere å la andre tildele leiligheter

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

NTB

Stortinget har ikke hatt kontroll på regelverket for pendlerboliger, mener Frps Sivert Bjørnstad og foreslår at noen andre kan ta over tildelingen av dem.