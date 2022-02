FHI kritisk til omikron-studie: – Man skal være forsiktig med å konkludere

Nylig gikk japanske forskere ut med påstanden om at en undervariant av omikron, kjent som BA.2, både er mer smittsom og potensielt sett farligere enn omikron. FHI er forsiktig med å konkludere.

Det var forrige uke at en gruppe japanske forskere gikk ut med nye funn om varianten BA.2, som er beslektet med den varianten av omikron som foreløpig dominerer i Norge. Ifølge studien, som er publisert forhåndsutskriftet bioRxiv, har BA.2 bedre evne til å forårsake alvorlig sykdom enn det tidligere varianter har hatt, inkludert delta.

Ifølge forskerne har varianten i tillegg bedre evne til å snike seg forbi immunitet forårsaket av vaksinering og tidligere smitte, og er ansett å være om lag 30 prosent mer smittsom enn omikron-varianten vi kjenner best til, skriver CNN.

– Her skal man være forsiktig

Karoline Bragstad, seksjonsleder for avdelingen Influensa og annen luftsmitte hos FHI, er forsiktig med å dra konklusjoner.

Folkehelseinstituttet er forsiktige med å lite på studien, som ikke er fagfellevurdert.

– Dette er en ikke-fagfellevurdert publikasjon og derfor skal man være forsiktig med å feste lit til konklusjonene. Nå begynner flere land å få erfaring med denne varianten, og de erfaringene er nok spesielt viktig framover nå, sier Karoline Bragstad, seksjonsleder for Seksjon for influensa og annen luftsmitte hos FHI til ABC Nyheter.

Tvilen knyttes særlig til påstanden om økt fare for alvorlig sykdom, som ikke støttes opp av funn fra Danmark og Storbritannia, hvor varianten har vært dominerende i en stund. Studien får imidlertid medvind angående økt smitteevne.

Ifølge FHI finnes det data fra Danmark som viser at BA.2 er mer smittsom enn BA.1, omikron-varianten vi kjenner best til, men at den ikke gir mer alvorlig sykdom i en befolkning med høy immunitet. Heller ikke i Norge er det tegn til at varianten forårsaker mer alvorlig sykdom, men det er ventet at den vil ta over for BA.1 innen kort tid.

– Den har tatt fullstendig over i Danmark og er på god vei til å dominere også i Sverige, sier Bragstad.

FHI følger nøye med

FHI tror likevel ikke at det vil bli aktuelt med nye tiltak i møte med den mer smittsomme undervarianten, hvor antall sykehusinnleggelser og belastningen på helsevesenet er de mest avgjørende faktorene.

– Så lenge ikke BA.2 gir vesentlig mer belasting på særlig intensivavdelingene så har ikke tiltak vesentlig nytteverdi, sier Bragstad.

Tvert imot kan overtaket få positive konsekvenser.

– I beste fall kan det bety at flere blir smittet kommende tid, at sykdommen er mild og at flere vil ha styrket immunitet når smittetoppen er over.

Bragstad understreker at FHI følger nøye med på utviklingen og om sykdomsbildet endres nå nærmeste tid.