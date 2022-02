Kraftanalytiker frykter Ukraina-konflikten vil forlenge strømkrisen

NTB

Uroen i Ukraina har bidratt til en økning i olje-, gass- og kraftpriser, ifølge kraftanalytiker. Flere på feltet advarer om varige, høye strømpriser.

– Denne gasskrisen ser ut til å vare mye lenger enn det man kunne regne med hvis det ikke hadde kommet et russisk inngrep. Det forverrer situasjonen for norske strømkunder, sier kraftanalytiker Olav Johan Botnen i Volue Insight til E24.

Strømprisen i Sør-Norge har så langt i år holdt seg på godt over én krone per kilowattime, utenom nettleie og avgifter. Det er lavere enn toppen i desember da snittprisen var på 1,77 kroner kilowattimen – et uvanlig høyt nivå i Norge.

Mandag tilspisset situasjonen i Ukraina seg da Russlands president Vladimir Putin anerkjente to utbryterregioner i Ukraina som uavhengige. Han fikk tirsdag grønt lys til å bruke militærmakt utenfor Russland.

– Russland er blant Europas største leverandører av kull, og det har vært 8–9 prosent økning i kullprisen i dag. Dette virker særlig inn på nattprisene på strøm i Norden, som har løftet seg med rundt tre øre for resten av året, sier Botnen.

Sjef Kjetil Lund i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) advarer også mot varige, høye strømpriser.

– Nå er det en dramatisk utvikling, og vi får se hva som skjer. Men det kan være grunn til å tro at gassprisene vil kunne holde seg høye over tid, og at det kan bidra til vedvarende høye strømpriser i deler av Norge, sier NVE-sjefen til E24.