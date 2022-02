Redningsaksjon i Numedalslågen - en person hentet opp av vannet

En person ble hentet opp av Numedalslågen i Kongsberg tirsdag kveld etter en større redningsaksjon.

Sør-Øst politidistrikt meldte om redningsaksjonen i Kongsberg klokken 20.41 etter at det ble gjort observasjoner av en person i Numedalslågen.

Klokka 21.30 meldte de at det var dykkere i elva. Like før klokken 22 oppdaterte politiet at en person var hentet opp fra vannet og at det ble gjort hjerte-lungeredning, samt at personen var kjørt til sykehus.

Saken oppdateres.