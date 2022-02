LO krever økt kjøpekraft for alle i årets lønnsoppgjør

NTB

LOs representantskap vedtok tirsdag kravene før vårens lønnsoppgjør. Økt kjøpekraft for alle arbeidstakere er ett av kravene.

LOs 25 forbund vedtok dette hovedkravet: Økt kjøpekraft gjennom generelle lønnstillegg og heving av tariffavtalenes lønnssatser.

– LO-medlemmene forventer økt lønn i år. De aller fleste bedriftene går godt, og våre medlemmer skal ha sin rettferdige del av veksten. Vi skal ha vår del av kaka, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

LO opplyser at de vil sikre en solidarisk og rettferdig lønnspolitikk ved å prioritere likelønn og motvirke lavlønn.

– Vi ønsker ikke å sette grupper opp mot hverandre, hele laget skal med. Folk forventer økt kjøpekraft. Samtidig er det viktig at det også er rom for et løft for dem som tjener minst, sier Følsvik.

Frp ba Støre blande seg

Nettopp økt kjøpekraft har vært et tema for politisk debatt i forkant av lønnsoppgjøret. Frp-leder Sylvi Listhaug ba statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) gripe inn for å sikre at folk får bedre kjøpekraft.

Støre avviste dette og sa at regjeringen ikke vil blande seg inn i lønnsforhandlingene.

– Vi går inn i et lønnsoppgjør som er stort og omfattende, og i en krevende tid. I et slikt oppgjør er regjeringen klar: Partene har ansvaret for å sette seg ned og forhandle på grunnlag av det som er situasjonen i økonomien, sa Støre forrige uke.

Fellesforbundet først ut

LO vedtok tirsdag et såkalt forbundsvist oppgjør, som gjør at det er Fellesforbundet som forhandler først.

– Hvis vi skulle gå bort fra denne måten å forhandle lønn på, vil resultatet bli økte forskjeller. LO kan ikke gå med på en politikk som øker ulikhetene i samfunnet, sier LO-lederen.

Følsvik sier at den såkalte frontfagsmodellen, der forbundene i konkurranseutsatt industri forhandler først og legger rammene for resten av arbeidslivet, er med på å sikre kjøpekraften til store yrkesgrupper i privat og offentlig sektor.

Akkurat det er noe NHO er fornøyd med.

– NHOs posisjon for oppgjøret blir først vedtatt 3. mars. Men det er viktig at LO så tydelig slår fast at frontfagsmodellen skal ligge til grunn. Dette er en modell som ivaretar norsk konkurransekraft, og som sikrer høy sysselsetting og god lønnsvekst for alle over tid, sier NHOs arbeidsdirektør Nina Melsom.