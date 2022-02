Trettebergstuen får 27.600 underskrifter for likestilling for funksjonshemmede

NTB

Likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) får 28. februar overlevert 27.600 underskrifter fra personer som krever likestilling for funksjonshemmede.

– Både kvinnekonvensjonen, barnekonvensjonen og rasediskrimineringskonvensjonen er inkorporert i norsk lov. Men ikke CRPD, menneskerettskonvensjonen for funksjonshemmede. Da Støre-regjeringen tok over høsten 2021, lovet de at CRPD skal tas inn i loven. Nå må vi sikre at regjeringen prioriterer det, skriver den ideelle organisasjonen ULOBA i en pressemelding.

Overleveringen kommer fra den ideelle organisasjonen ULOBA som sammen med Amnesty, Redd Barna, Norges Handikapforbund, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og en rekke andre organisasjoner har samarbeidet om underskriftskampanjen. Overrekkelsen vil finne sted i Kulturdepartementet 28. februar.