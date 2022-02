Undersøkelse: 18 prosent av barn feilsikres i bil

NTB

18 prosent av barn i alderen ett til åtte år feilsikres i bil, ifølge en undersøkelse fra Trygg Trafikk. Feil bruk av sikkerhetsbeltebelte utmerket seg.

– Det var desidert flest – 9 prosent – som hadde slakke eller tvinnende belter. I tillegg var det 3 prosent som ikke hadde skulderbeltet riktig plassert, beltet lå under armen, bak skulder eller ned på overarmen. 2 prosent hadde hoftebeltet for langt opp, sier kommunikasjonsrådgiver Silje Kristine Hansen i Trygg Trafikk.

Den landsomfattende undersøkelsen ble utført av politiet i samarbeid med Trygg Trafikk, med støtte fra forsikringsselskapet If. I alt ble 2.351 barn kontrollert i bil.

Feilsikring i bil kan dreie seg om feil beltebruk, feil plassering av barnesetet eller feil bruk av sikkerhetsutstyr.

– Et slakt sikkerhetsbelte kan gi store indre skader og få fatale følger ved en kollisjon, sier Hansen.

Oslo skiller seg klart negativt ut i undersøkelsen, hvor 31 prosent av barna satt feilsikret i bilen. Årsaken til at Oslo er så mye dårligere enn landssnittet vet man ikke sikkert, men regionleder Erik Bo Berg i Trygg Trafikk Oslo opplyser at dårlig tid var en gjennomgående unnskyldning i kontrollen.

– De som feilsikret, sa ofte at de vet hvordan de skal sikre riktig, men forklarte at dårlig tid gjorde at barna ikke ble sikret korrekt, sier Berg.