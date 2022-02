NOAH møter miljøminister Barth Eide for å overrekke vitnesbyrd fra innbyggere i ulvesona

NTB

Dyrerettighetsorganisasjonen NOAH protester mot utvidelsen av ulvejakten og møter tirsdag morgen miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Møtet finner sted utenfor Klima- og miljødepartementet klokka 8.45. Med seg har NOAH over 80 historier fra mennesker som bor i ulveområdene og som ønsker at ulven skal få sterkere vern.

– Over de siste årene har vi sett en stadig verre utryddingspolitikk overfor de kritisk truede ulvene. I år har regjeringen presset gjennom tidenes mest omfattende nedslakting av ulvefamilier inne i ulvesona der ulvene skulle hatt sterkt vern. Regjeringen har nå også bestemt at ulvejakten skal fortsette inn i yngletiden, sier veterinær og leder Siri Martinsen i NOAH.

15. februar ble det kjent at regjeringen gikk inn for at lisensfellingsperioden for ulv innenfor ulvesonen ble forlenget til 1. mars. Lisensfellingen innenfor ulvesonen skulle opprinnelig ha vart fra 1. januar til og med tirsdag 15. februar.