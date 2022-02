Huitfeldt: – Dette kan bli et vendepunkt i Europas historie

Utenriksminister Anniken Huitfeldt sier Russland begår et klart brudd på folkeretten og sier at Norge ikke skal holde igjen på fordømmelsen.

NTB

Utenriksminister Anniken Huitfeldt mener Russland begår et klart brudd på folkeretten og sier at det kan bli et vendepunkt i europeisk historie.