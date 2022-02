Sterkt Hydro-resultat – justert resultat på 9 milliarder

NTB

Hydro leverte et kraftig forbedret resultat i fjerde kvartal 2021. Justert resultat ble 9,01 milliarder kroner, opp fra 3,4 milliarder i samme kvartal året før.

For året 2021 som helhet utgjorde inntjening før renter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger (EBITDA) 28 milliarder kroner, sammenlignet med 13,1 milliarder kroner i 2020, skriver selskapet i en pressemelding.

Selskapet oppsummerer videre med at det fortsatt er et stramt marked langs hele verdikjeden for aluminium, og det meldes om rekordresultater oppstrøms og i Hydro Energy i fjerde kvartal.

Samtidig fastslås det at målet i forbedringsprogrammet i 2021 ble overgått med 25 prosent, og gjennomføringen av strategien fram mot 2025 går som planlagt.

Det meldes også om 80 prosent kontantutbytte etter det selskapet beskriver som gode økonomiske resultater.