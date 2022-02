NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag tirsdag 22. februar.

Statsministeren og statsråder besøker Brussel

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) besøker Brussel sammen med klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) og næringsminister Jan Christian Vestre (Ap). Støre skal møte kommisjonspresident Ursula von der Leyen, og flere EU-kommissærer.

Innlandet Ap skal ha representantskapsmøte

Forrige uke gikk et knapt flertall inn for å dele opp Innlandet etter en folkeavstemning. Arbeiderpartiets fylkestingsgruppe i Innlandet vil likevel bevare fylket. Tirsdag møtes de for å avgjøre hva de skal stemme i fylkestinget.

Magnus Carlsen møter flere stormestre i sjakkturnering

Blant utfordrerne Carlsen møter i den nettbaserte turneringen Champions Chess Tour 2022 er armenske Levon Aronian, Shakhriyar Mamedyarov fra Aserbajdsjan og nederlenderen Anish Giri.

SAS legger fram resultat for første kvartal

Det skandinaviske flyselskapet legger fram sine resultat for første kvartal i år. I den siste tiden har SAS-aksjen falt kraftig på de skandinaviske børsene, etter at DNB Markets uttalte at selskapet bør restruktureres.

EU-domstolen avgjør sak om familiegjenforening

EU-domstolen ventes å komme med kjennelse i en sak som handler om retten til familiegjenforening for flyktninger.