Foto: Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP / NTB

NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til tirsdag 22. februar.

Putin fordømmes i FNs sikkerhetsråd

USAs FN-ambassadør Linda Thomas-Greenfield kalte Russlands påstand om fredsbevarende styrker i Øst-Ukraina latterlig da FNs sikkerhetsråd møttes til hastemøte.

En rekke land sto bak det sjeldne kveldsmøtet mandag i New York etter at Russlands president Vladimir Putin anerkjente utbryterrepublikkene i Øst-Ukraina som egne stater og ga ordre om å sende fredsbevarende styrker.

– Han kaller dem fredsbevarende styrker. Men vi vet hva de virkelig er, sa Thomas-Greenfield.

Flertall mener Stoltenberg bør melde seg ut

Et klart flertall av dem som har en mening om saken, mener Jens Stoltenberg bør melde seg ut av Arbeiderpartiet når han blir sentralbanksjef.

Snaut halvparten av de spurte – 47 prosent – mener Stoltenberg bør ta farvel med partiet, viser en undersøkelse Respons har gjort for VG. 33 prosent synes han kan fortsette å være medlem. 20 prosent sier de ikke har noen mening om saken.

Aksjekursen ned – oljeprisen opp

Børsene i Asia falt kraftig etter meldingen om at Russland mandag ga ordre om å sende styrker inn i Ukraina. I Hongkong falt kursen med over 3 prosent, mens den i Tokyo svekket seg mer enn 2 prosent.

Oljeprisen steg derimot, og et fat nordsjøolje var opp 2 prosent til 95,39 dollar per fat. Amerikansk lettolje steg med 3,1 prosent til 93,93 dollar fatet.

Colombia legaliserer abort

Colombia er det siste landet i rekken av latinamerikanske land som legaliserer abort. Nå blir abort lovlig fram til uke 24.

Det var de ni dommerne i Colombias forfatningsdomstol som tok beslutningen mandag. Abortforkjemperne var skuffet over at dommerne ikke åpnet for fri abort utover uke 24, men kalte likevel beslutningen historisk.

Hittil har abort vært forbudt unntatt hvis morens liv var i fare, fosteret ikke var levedyktig eller svangerskapet skyldtes voldtekt.

14.879 nye koronasmittede

Tall fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) viser at det er registrert 821 flere enn samme dag i forrige uke.

Mandag var 509 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var 67 flere enn dagen før. 63 av pasientene ligger på intensivavdeling, og av dem får 29 respiratorbehandling. Det er ni flere på intensiv og ni flere på respirator sammenlignet med dagen før, ifølge Helsedirektoratets oversikt.

Alle kom seg ut fra boligbrann

Alle de tre beboerne kom seg ut da det brant i en bolig i Spjelkavik litt øst for Ålesund sentrum natt til mandag.

Politiet meldte om brannen litt før klokken 4. Etter en halvtimes tid var brannen stort sett slokket, men det var mye røyk på stedet. Noen naboer ble evakuert, mens andre ble oppfordret til å holde vinduer og dører lukket.