Økt elavgift spiser opp Statnett-rabatt

Et kutt et sted på strømregningen kan bli spist opp av en økning på en annen del, skriver E24. Illustrasjonsfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

NTB

Samtidig med at Statnett kutter nettleien tilsvarende 5 øre per kilowattime, skal elavgiften opp med 8 øre per kilowattime.