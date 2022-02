Klart flertall for elsykler i nasjonalparkene

Elsykler er populære, men er ikke tillatt i nasjonalparker og verneområder. Det er et forbud mange er uenig i, viser Ninas rapport. Illustrasjonsfoto: Berit Roald / NTB

NTB

Elsykler er ikke tillatt i norske nasjonalparker, men i en undersøkelse sier to tredeler at de er uenige i det forbudet.

Grunnen til at elsyklister ikke er velkomne, er at doningene deres regnes som motoriserte kjøretøy og dermed er forbudt å bruke i verneområder.

Men en fersk rapport fra Norsk institutt for naturforskning (Nina) viser at et solid flertall er positive til bruk av elsykler i disse områdene, skriver Nationen.

Hele 64 prosent svarer at de er uenig i at det bør være forbud mot elsykkel i nasjonalparkene, ifølge Nina-rapporten «El-sykling i Jotunheimen nasjonalpark». Kun 18 prosent er enig i forbudet.

I en feltundersøkelse i Jotunheimen i fjor sommer var 67 prosent positive til elsykling langs Glitterheimveien.

– Det viktigste argumentet var et ønske om å gi alle mulighet til å bruke veien, sier Nina-forsker Vegard Gundersen. Men det er også et argument for å begrense bruken.

– I Norge er vi i en tidlig fase, hvor folk ikke har utforsket mulighetene som elsykler gir fullt ut. Men vi vet fra andre studier at det vil ekspandere og at vi vil få større terrengslitasje, sier Gundersen.

Så er det også et klart flertall i rapporten for å legge inn noen begrensninger. Bare 21 prosent vil slippe alle brukergrupper til på alle stier, mens 56 prosent motsetter seg dette.