Fred. Olsen-selskap dropper børsplaner

NTB

Fred. Olsen Windcarrier dropper planene om børsnotering og innhenting av 1,5 milliarder kroner – mener markedsforholdene er blitt betydelig verre.

Olsen-familiens holdingselskap Bonheur sier i en børsmelding at noteringen utsettes, skriver Dagens Næringsliv. Nyheten kommer bare en uke etter at Fred. Olsen Windcarrier ble priset til 2,75 milliarder og det ble varslet at det skulle hentes inn ytterligere halvannen milliard.

Det er særlig de geopolitiske spenningene som har ført til at markedsforholdene er betraktelig forverret, opplyser Bonheur.

Fred Olsen Windcarrier leverer tjenester til havvindprosjekter, inkludert transport og installasjon, skriver E24.