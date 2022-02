Ap-ordførerne i Innlandet vil oppløse fylket

NTB

Fylkestingsgruppen til Arbeiderpartiet vil beholde Innlandet. Men de fleste Ap-ordførerne i fylket vil løse opp.

9 av 14 Ap-ordførere i Innlandet vil respektere folkets ønske om å spille Innlandet fylke og gå tilbake til Hedmark og Oppland, viser NRKs kartlegging.

To vil fortsatt beholde Innlandet, mens tre har ikke bestemt seg.

– Det viser at Arbeiderpartiet kommer til å gjøre en grov tabbe inn mot valget i 2023 hvis dem ikke lytter til folket, sier Ringebu-ordfører Arne Fossmo, som vil ha oppsplitting, til kanalen.

Søndag varslet gruppeleder for Innlandet Arbeiderparti, Hans Kristian Enge, at de får inn for å beholde fylket når de skal stemme over saken i fylkestinget. Tirsdag møtes de for å stemme over innstillingen.

Fylkestingsgruppen begrunner avgjørelsen med at det var lav valgdekning i folkeavstemningen.

Resultatet av folkeavstemningen som ble holdt i forrige uke er at 50,7 prosent vil dele, mens 48,1 prosent vil beholde Innlandet fylke.