Støre til Sverige: – Vil markere nærhet

NTB

Etter to år med pandemi og stengte grenser vil statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) forsterke samarbeidet med Sverige. Både i klimapolitikken og på sikkerhet.

– Sverige er Norges nærmeste utland. Etter pandemien er det mye vi trenger å snakke om for å komme tilbake igjen på det gode nordiske sporet der landegrensene ikke er en barriere, men en åpning mellom folk, sier statsministeren til NTB.

Tirsdag møter han sin svenske motpart Magdalena Andersson i Stockholm. Egentlig skulle Sverige-turen være Støres første utenlandsbesøk som statsminister, men den er blitt utsatt i to omganger på grunn av corona.

Klima og sikkerhet

Tre saker kommer til å prege samtalene, sier Støre:

– Det første er å markere det gode samarbeidet og en felles vilje til å komme i gang igjen etter to år med pandemi. Det andre er en svensk-norsk ambisjon på industri og klima, der vi trekker fram samarbeid om fangst og lagring av CO2 i en egen uttalelse som vi jobber med.

Støre skal blant annet ha møter med representanter for svensk næringsliv for å snakke om grønn omstilling. Han møter også ledelsen i det mektige Wallenberg-konsernet for å diskutere grønn industriutvikling.

– Det tredje temaet er europeisk sikkerhet. Der skjer det mye for tiden. Jeg har snakket med Magdalena Andersson med jevne mellomrom om situasjonen mellom Russland og Ukraina, sier han.

– Det blir et viktig tema nå, hvor situasjonen i Ukraina utvikler seg nærmest time for time. Det er en sikkerhetssituasjon der som bekymrer oss.

Vil styrke samarbeidet

Statsministeren ønsker å styrke det sikkerhetspolitiske samarbeidet i Norden, som han allerede opplever at er tettere nå enn for bare 10 eller 20 år siden.

– Vi vet jo at sikkerheten for hvert nordisk land er nært beslektet med sikkerheten i de andre nordiske landene. Vi har en solidaritet oss imellom, og den er det viktig å bekrefte.

– Sverige og Finland er nære partnere med Nato. Spørsmålet om samarbeid blir ytterligere aktualisert av situasjonen øst i Europa. Det er en veldig alvorlig situasjon, sett fra Norden.

Misfornøyde

Da Støre gjestet Nordisk råd i København i høst, ble Norges coronahåndtering hudflettet av flere svenske parlamentarikere. De mente naboforholdet har fått seg en alvorlig knekk som følge av lange perioder hvor Norge stengte grensene, og svenske arbeidstakere ikke kom inn i landet.

Støre forsvarte den gang grensestengningen, som i stor grad ble gjennomført av den forrige regjeringen.

Han sa også at han ville besøke Sverige for å reparere forholdet.