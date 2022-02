Stort behov for gratis vinterferie med Røde Kors

NTB

Røde Kors merker at flere familier sliter økonomisk etter to år med pandemi. Henvendelsene om å få delta på gratis vinterferie har økt flere steder i landet.

– Behovet for ferie er stort. Våre kontaktpersoner i hjelpeapparatet som melder familiene på ferie, forteller oss at familiene trenger et avbrekk. Uten økonomisk hjelp fra Røde Kors ville ikke familiene hatt mulighet til å dra på ferie, sier landsrådsleder Pernille Lemming i Røde Kors Omsorg.

Røde Kors merker økt pågang til ferietilbudet etter pandemien, sammenlignet med tiden før. Nesten 600 deltakere blir med på årets vinterferie i regi av Røde Kors. Organisasjonen har mange aktiviteter som er direkte og indirekte rettet mot familier med lite penger.

Den største aktiviteten for denne gruppen er «Ferie for alle», hvor frivillige sørger for at barn og foreldre som ellers ikke ville hatt råd til å reise på ferie i år, får ferieopphold landet rundt.

– Mange familier som slet økonomisk før coronaen, har det enda tøffere nå. Høye strømpriser i vinter har også gjort situasjonen mer krevende for mange familier, sier Lemming.