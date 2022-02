Gravferdsskikk avkriminalisert – Notodden først ute med urnevegg

NTB

De siste 25 årene har urnevegger vært forbudt i Norge. Fra årsskiftet gjelder nye regler, og Notodden vil være først ute med urnevegg.

– Akkurat nå handler det mye om praktiske detaljer, forteller kirkeverge Håvard J. Russnes til Dagen.

Forrige uke vedtok Notodden kirkelige fellesråd nye gravplassvedtekter, som siden ble godkjent av statsforvalteren.

De siste 25 årene har urnevegger vært forbudt i Norge, men fra årsskiftet gjelder nye regler. De åpner for gravferdsskikken som var tillatt fram til 1997.

I det sørlige Europa og i blant annet Sør-Amerika er det vanlig med slike vegger, men ikke i Norge. I en urnevegg (kolumbarium) plasseres urnen til personer som har valgt kremering, i nisjer i en murvegg. Utenpå nisjene står avdødes navn, fødselsdato og dødsdato, slik som på vanlige gravsteiner. Behov for stell av gravplassen faller bort, og en slik plassering er også mindre plasskrevende enn en vanlig begravelse i jorden.

Russnes har jobbet med gravplassforvaltning i 25 år og møtt sørgende med ulike behov når det nærmer seg tid for å sette ned urnen.

– Noen vil bære den til graven, senke den selv eller sitte alene i kapellet med urnen framfor seg. Min erfaring er at folk har ulikt forhold til døden og til det å sørge over sine døde. Derfor tror jeg også at vi trenger et mangfold av tilbud. Kanskje kan det lette sorgen når en kan gå til urneveggen og vite at her hviler den en var glad i. Mange opplever det som tungt å se kisten eller urnen bli senket i jorda, sier Russnes.