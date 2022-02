Kong Harald fyller 85 år – feirer i utlandet

NTB

Mandag 21. februar fyller kong Harald 85 år. Dagen feires med familien på vinterferie i utlandet.

Gratulasjonsprotokollen på kongehuset.no har i morgentimene fått inn et stort antall meldinger fra lykkønskende fra både inn- og utland:

– Kjære Kong Harald, TAKK for at du er vår KONGE. Jeg gratulerer og ønsker deg en flott og minnerik dag, med din fantastiske fine og gode familie.



– Kjære fine kongen vår, gratulerer så mye med dagen din i dag. Jeg vil takke deg for alt du betyr for meg og resten av folket. Du betyr utrolig mye, og du er folkekongen vår. Tusen takk, du gjør en stor forskjell i så mange menneskers liv, igjen, tusen takk. Vi er så glade i deg.

– Takk for ditt forbilde i å vise raushet, utstråle varme, godhet og din lune humor. Takk for din kjærlighet for folk og land. Ønsker deg og dine en vidunderlig ferie og feiring.

Kongehuset har en sterk posisjon i Norge og nyter høy popularitet. Historiker og forfatter Trond Norén Isaksen mener kongens sterkeste side i forholdet til folket er humoren og empatien hans.

– Jeg tror at empatien han viser for folket, er en viktig grunn til at han er så populær. Folk viser omsorg for ham. Det har man sett når han har vært syk. Det har vært mange som har vært opptatt av hvordan han har det. Det er ikke noen selvfølge, sier Norén Isaksen til NTB.