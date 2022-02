50 år siden homofili ble avkriminalisert: – En erkjennelse alle biskopene står samlet om

NTB

50 år etter at sex mellom menn ble avkriminalisert, beklaget Bispemøtet. – En erkjennelse alle biskopene står samlet om, sier kirkens ledende biskop.

Søndag markerte Bispemøtet at det er 50 år siden opphevingen av straffeloven paragraf 213 med å erkjenne at deres holdninger har påført stor skade og smerte for mange.

– Dette er en erkjennelse alle biskopene i Den norske kirke står samlet om. Det er viktig for meg og for biskopene å understreke alles menneskeverd uavhengig av seksuell identitet, sier preses Olav Fykse Tveit i Den norske kirke til NTB.

Fram til 1972 kunne «utuktig omgang mellom menn» straffes med inntil ett års fengsel.

– Aksept og likeverd for homofile har hatt fremgang de siste tiårene. Siden 2017 er alle par velkommen til å gifte seg i kirken. Kirken skal ha rom for alles ukrenkelige menneskeverd og kjærlighet, sier Fykse Tveit.