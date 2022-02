NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, mandag 21. februar.

Kong Harald fyller 85 år

Kong Harald fyller 85 år og skal feire dagen med sin nærmeste familie i utlandet. Fordi reisen er privat opplyser ikke Kongehuset hvor kongen skal reise.

Sikkerhetskonferansen i München

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) og klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) fortsetter sin deltakelse sikkerhetskonferansen MSC i München. Der har de vært siden fredag og blant annet snakket med Ukrainas utenriksminister.

Myanmar i FN-domstolen

FN-domstolen skal høre Myanmars argumenter i saken om folkemord mot rohingyaminoriteten. Rettssaken varer til 28. februar. I 2020 beordret domstolen landet til å gjøre alt i sin makt for å forhindre folkemordet.

Frp lander sitt Innlandet-standpunkt

Innlandet Frp skal under årsmøtet sitt bestemme om de vil oppløse Innlandet fylke og få tilbake Hedmark og Oppland. I utgangspunktet er partiet imot en fylkesoppløsning, men de har sagt at de vil følge et klart råd fra folket.

EUs utenriksministre samles

Utenriksministerne i EU møtes i Brussel. På agendaen står situasjonen i Ukraina, Bosnia-Hercegovina og Mali.