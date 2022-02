NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til mandag 21. februar.

Biden og Putin har sagt ja til Ukraina-møte



Det kan bli et nytt toppmøte mellom Joe Biden og Vladimir Putin. Presidentene har «i prinsippet» sagt ja til å møtes for å finne en løsning på Ukraina-konflikten.

Frankrikes president Emmanuel Macron tok initiativ til sammenkomsten, og USA understreker at møtet skjer så sant ikke Russland invaderer Ukraina. Møtedatoen er ikke kjent.

Tre av ti fortsatt på hjemmekontor

Selv om samfunnet har åpnet opp igjen, er det fortsatt mange som fortsatt jobber hjemmefra, viser den seneste utgaven av Norsk koronamonitor fra Opinion.

– Gjenåpningen har så langt ikke medført en folkevandring tilbake til kontorene. Og hjemmekontor er nok uansett kommet for å bli for mange, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Værfast mann hentet ned fra Fanaråken

En mann som hadde gravd seg inn i en snøhule i området ved Fanaråken i Indre Sogn, ble natt til mandag hentet uskadd ned fra fjellet etter å ha bedt om hjelp. Rundt klokken 2.45 kom beskjeden om at mannen var hentet ut av mannskaper fra Røde Kors.

FHI har registrert 7.646 nye koronasmittede

Tallet på nye smittede er 3.728 lavere enn samme dag i forrige uke, ifølge tall fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS).

Fredag var 442 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var 40 flere enn dagen før. 54 av pasientene ligger på intensivavdeling, og av dem får 20 respiratorbehandling.

Australia åpnet for turister

Mandag åpnet Australia grensen for dobbeltvaksinerte turister med visum. Dermed kan reiselystne ta turen for første gang på nesten to år.

Første døgn er det ventet 56 fly fra utlandet, og antallet kommer til å øke, sier statsminister Scott Morrison. Han opplyser at over 1,2 millioner mennesker verden rundt har visumet i orden og kan komme.

Zuccarello med ny scoring i NHL

Det ble både scoring og assist for Mats Zuccarello da Minnesota Wild vant 7–3 over Edmonton Oilers i NHL natt til mandag.

Nordmannens scoring kom på en kontring i tredje og siste periode. Han dyttet unna en forsvarsspiller, fikk en kort pasning fra Ryan Hartman, skøytet over halve banen og satte pucken trygt opp i det høyre hjørnet.