NHO-sjefen: – Vi må tåle mer

NTB

NHOs administrerende direktør Ole Erik Almlid mener det er på tide at noen står opp for vindmøller, kraftkabler og arbeidsinnvandring.

Det er en bekymret NHO-sjef som tar imot NTB på sitt kontor i Næringslivets hus i Oslo.

I kjølvannet av strømkrisen ligger det an til en rekke omkamper om energipolitikken i Norge.

Men for Almlid er bildet klart: Sokkelen må elektrifiseres. Havvind må bygges ut i stort monn. Og Norge må være tett knyttet til strømnettet i Europa.

– Jeg tror at vi må kreve mer av oss selv, sier Almlid til NTB.

– Vi må stille større krav til næringslivet. Vi må stille større krav til staten. Og vi må stille større krav til hver enkelt.

Hybridforsvar

NHO-sjefen trekker fram diskusjonen om hybridkabler som eksempel. Der har regjeringen bestemt seg for å ta en tenkepause.

Men for Almlid er konklusjonen klar:

– Vi må legge til rette for en massiv havvindutbygging, noe som faktisk forutsetter at vi bygger hybridkabler. Det må vi.

Ifølge ham vil tilkobling til det såkalte nordsjønettet gjennom hybridkabler være en nøkkel til å lykkes.

– Vi må elektrifisere sokkelen. Vi må bygge ut havvind. Vi må knytte oss til Europa. Men vi må også gjøre det på en måte som sikrer at vi får mye av kraften til Norge. Vi må sikre kraftforbruket i Norge og ta høyde for at det øker.

– Du forsvarer noen ganske upopulære standpunkter nå?

– Ja. Men jeg gjør det fordi jeg er overbevist om at det er bra for det norske samfunnet.

Tåleevne

Almlid mener det rett og slett handler om å gjøre det klimautfordringen krever av oss.

– Vi må tåle mer, sier han.

– Vi må tåle at det bygges havvind ute i sjøen. Vi må tåle at det bygges vind på land der det er mulig å gjøre dette, og det er godt samarbeid med lokalbefolkningen. Vi må tåle at det bygges vannkraft i sideelver til eksisterende vannkraftanlegg. Alt dette må vi tåle.

Almlid viser til en rapport som DNV la fram i fjor. Den konkluderer med at klimautslippene i Norge ligger an til å bli kuttet med 24 prosent fra 1990-nivå fram mot 2030 – langt fra målet på 55 prosent.

– Vi må begynne å snakke om dette. To år inn i dette tiåret er vi ganske langt fra å nå målene for 2030.

Kompetansemangel

Men NHO-sjefen har også en annen bekymring han ønsker å ta opp. Nemlig kompetanse.

– Jeg er veldig redd for kompetansemangelen, sier han.

Tidligere i vinter la NHO fram en rapport der mangel på kompetanse ble løftet fram som en hovedbekymring framover. Hele seks av ti medlemsbedrifter i NHO sier de ikke får tak i ønsket kompetanse.

Og Almlid mener arbeidsinnvandring må bli en viktig del av løsningen.

– Vi må ikke snakke om hvordan vi skal holde folk ute av Norge. Vi må snakke om hvordan vi skal få flere til å komme til Norge og jobbe her, sier han.

Konkurranse

NHO-sjefen tror realiteten vil være at Norge må konkurrere hardt med andre europeiske land om arbeidskraften.

– Vi må ha en storstilt markedsføring av Norge som sted å jobbe, sier han.

I tillegg må reglene for arbeidsinnvandring bli enklere, mener NHO-sjefen.

– Bedriftene må i større grad selv få bestemme hvem de tar inn. I dag tar det for lang tid å få arbeidstillatelse.

Almlid legger til at han forstår at temaet er kontroversielt. Men denne diskusjonen må Norge tåle, mener han.

– Når jeg inviterer til en slik diskusjon, så gjør jeg et ikke fordi jeg ønsker å provosere, sier Almlid.

– Jeg ønsker å ha et langsiktig perspektiv. Jeg tenker framover mot 2030 og 2050.