God start på frivillighetens år etter koronanedtur

NTB

Frivillighetens år har startet med 25 prosent flere besøk på nettportalen til Frivillig Norge. I fjor la pandemien en demper på det frivillige arbeidet.

– Både markeringer av Frivillighetens år 2022 og gradvis åpning av Norge etter pandemien, har ført til økt interesse for frivillig arbeid, sier kommunikasjonsrådgiver Birgitte Heneide i Frivillig.no til Nationen. Den digitale oppslagstavla formidler frivillige oppdrag og brukes av over 2.000 organisasjoner.

Fra 25. desember til 17. januar hadde portalen 48.121 besøk, rundt 25 prosent flere enn året før. Samtidig viser Frivillighetsbarometeret at færre nordmenn utførte frivillig arbeid i fjor enn i 2019 – 55 prosent mot 65 prosent av alle over 15.

Organisasjonene håper mange nå vender tilbake til en slik innsats.

– Nyttår er tradisjonelt en tid for ny start og høye ambisjoner. Det er fint å se at nyttårsforsetter kan handle om å bidra for andre–og at så mange nå er engasjert og gjerne vil være med i frivillig arbeid, sier prosjektleder Vanja Konradsen i Frivillig.no.

Mange har begynt året med å melde seg som besøksvenner, håndballtrener, flyktningguide, kattehusvakt, natteravn, speiderleder eller leksehjelp.

– Mangfoldet i frivilligheten er så stort at det treffer mange, sier Konradsen.