Biskoper erkjenner smerten Kirken har påført homofile

Professor Halvor Moxnes sier dette er første gangen biskopene i Den norske kirke kommer med en felles uttalelse om homofiles kjærlighet. Arkivfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Les mer Lukk

NTB

50 år etter at sex mellom menn ble avkriminalisert, beklager Bispemøtet at deres holdninger har påført stor skade og smerte for mange.