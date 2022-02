Nå kommer utredningen om cruise-beredskapen etter Viking Sky-havariet

NTB

I neste uke leverer cruiseutvalget utredningen om beredskapssituasjonen knyttet til den økende cruisetrafikken i norske farvann.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) mottar utredningen i Hustadvika i Møre og Romsdal onsdag i neste uke.

Hustadvika er stedet der cruiseskipet Viking Sky 23. mars i 2019 fikk motorstans under et uvær, og drev mot land og var nær ved å grunnstøte. Ingen mennesker ble skadd i ulykken.

Et drøyt halvår senere ble det klart at regjeringen ville sette ned et cruiseutvalg som skulle se på sjøsikkerhets- og beredskapsmessige utfordringer knyttet til cruisetrafikken i norske farvann.

Utvalget har vært ledet av Kjerstin Askholt, som er tidligere sysselmester på Svalbard, og nåværende politimester i Agder.