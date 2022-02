Regjeringen åpner for at lik med pacemakere kan kremeres, til tross for eksplosjonsfare

NTB

Til nå har krematorier måttet sørge for at pacemakere opereres ut før lik kremeres. Nå åpner regjeringen for dispensasjon fra kravet.

– Det kan komme ganske høye smell fra kremasjonsovnen når batteriet i et implantat eksploderer, sa Jørgen Forøy, styremedlem i Krematorienettverket til Vårt Land i fjor sommer.

Nå skriver avisen at Barne- og familiedepartementet har sendt ut et rundskriv der de åpner for å «håndtere søknader fra krematorium om dispensasjon fra kravet om å operere ut hjertestimulator (pacemaker) og tilsvarende».

I forskrifter og lovverk er det i dag et krav at pacemakere og tilsvarende implantater opereres ut før kremasjon, og at operasjonene utføres av helsepersonell. I rundskrivet skriver regjeringen at kremering uten disse operasjonene vil spare tid for helsepersonell og redusere kjøringen av kister.

Krematorienettverket har advart mot kremasjon med implantat, både av hensyn til de etterlatte og fordi de frykter at eksplosjonene kan gjøre skade på utstyr.

Forøy sier til Vårt Land at han synes løsningen regjeringen har kommet fram til der det enkelte krematorium må søke om dispensasjon er helt grei.

– Jeg ser jo ikke akkurat for meg at de kommer til å få et skred av søknader, sier han.