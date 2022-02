Ammunisjon i brennende hus i Målselv

NTB

Nødetatene i Troms ba søndag skuelystne trekke seg unna en brennende bolig i Olsborg i Målselv etter opplysninger om at det ble oppbevart ammunisjon i huset.

Alle personer i huset kom seg ut da det begynte å brenne søndag formiddag. Ifølge avisa Nordlys ligger boligen i sentrum av Olsborg. Fire personer var registrert på adressen, men de kom seg ut fra det etter hvert overtente bygget.

Flere skuelystne kom til stedet, men politiet måtte be folk trekke unna da det ble klart at det ble oppbevart ammunisjon i huset.

– Det er ikke uvanlig at det oppbevares ammunisjon i et hus i indre Troms, og det er ikke noen stor dramatikk i det. Vi ber skuelystne trekke unna for sikkerhets skyld, sa innsatsleder Christian Larssen til avisa.

– En person som har pustet inn røyk er tatt hånd om av ambulansen. Politiet har startet etterforskning for å finne brannårsaken, melder politiet.

Ifølge operasjonsleder Robin Lindberg i Troms politidistrikt vil brannvesenet fortsette slokkearbeidet utover ettermiddagen.