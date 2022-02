To personer pågrepet etter voldshendelse i Trondheim – en siktet for drapsforsøk

Politihuset i Trondheim.

NTB

To personer er pågrepet etter en alvorlig voldshendelse i Trondheim lørdag kveld. Den ene er siktet for drapsforsøk – den andre for ikke å ha hjulpet offeret.