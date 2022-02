Tiåring sendt til sykehus etter ulykke i skiheis

NTB

En gutt på ti år er fraktet til sykehus etter å ha blitt skadd i en ulykke i en skiheis i skianlegget på Gaustablikk i Telemark lørdag kveld.

– Skadeomfanget er ukjent, men det var såpass personskader at gutten blir fraktet til Skien sykehus, sier oppdragsleder Roger Aaser i Sørøst politidistrikt til VG.

Politiet fikk melding om ulykken i skianlegget på Gaustablikk klokken 18.55 lørdag. De skriver på Twitter at gutten er bevisst og prater etter ulykken, som skjedde i forbindelse med bruk av t-krokheisen.

Politiet skriver i en oppdatering på Twitter senere lørdag kveld at de har undersøkt åstedet, og at det ikke er noe som tyder på at ulykken skyldes en teknisk svikt i heisen.