NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til lørdag 19. februar.

Biden: Putin har bestemt seg for å angripe Ukraina

President Vladimir Putin har bestemt seg for å invadere Ukraina, hevder USAs president Joe Biden. Han sier et angrep kan komme innen få dager eller neste uke.

Biden gjentok trusselen om massive økonomiske og diplomatiske sanksjoner mot Russland dersom landet skulle invadere nabolandet. Russland har utplassert opp mot 190.000 soldater nær Ukraina, ifølge amerikanerne.

OSSE: Flere hundre våpenhvilebrudd i Øst-Ukraina

Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) har registrert en betydelig økning i antall angrep langs frontlinjen i det østlige Ukraina.

I sin daglige rapport fredag melder OSSE om 870 brudd på våpenhvilen i regionene Donetsk og Luhansk dagen før, opp fra nærmere 600 onsdag. Det er i hovedsak snakk om skudd og eksplosjoner.

15.248 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet har FHI registrert 15.248 koronasmittede i Norge. Etter omlegginger i testsystemet registreres færre tilfeller enn før.

Tall fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) viser at det er registrert 7.823 færre enn samme dag i forrige uke.

Den 24. januar 2022 gjorde FHI store endringer i testsystemet, slik at færre koronasmittede blir registrert i MSIS. På grunn av dette er ikke tall etter 25. januar sammenlignbare med tallene før.

Over 100 lastebildemonstranter pågrepet i Ottawa

Canadisk politi har pågrepet over 100 personer og tauet bort flere lastebiler tilhørende demonstranter som har okkupert sentrum av Ottawa i tre uker.

Aksjonen startet fredag morgen lokal tid og fortsatte utover dagen. I kveldinga var minst 100 personer pågrepet og over 20 kjøretøyer var tauet bort, inkludert alle som blokkerte en av byens hovedgater, opplyser myndighetene.

Zuccarello scoret og fikk assist i Wild-tap

Mats Zuccarello noterte seg for en scoring og en målgivende pasning for Minnesota Wild mot Florida Panthers i NHL natt til lørdag, men det endte med 2-6-tap.

De to poengene gjør at Zuccarello «kun» trenger tolv poeng på 42 kamper for å slå sin egen rekord på 61 poeng i grunnspillet på en sesong. Det nådde han som New York Rangers-spiller i 2015/16-sesongen.