Elg i veibanen førte til frontkollisjon – seks sendt til sykehus

NTB

Seks personer er sendt til sykehus etter en frontkollisjon i Nærøysund i Trøndelag fredag kveld. Alle betegnes som lettere skadd.

– Én person ble sendt i luftambulanse, mens fem ble sendt i ambulanse. Alle var pleietrengende på ett eller annet vis, men vi har nå fått melding om at alle betegnes som lettere skadd, sier operasjonsleder Ebbe Kimo i Trøndelag politidistrikt til Trønder-Avisa.

De to bilene frontkolliderte på fylkesvei 770 i Nærøysund kommune fredag kveld. Politiet meldte om ulykken på Twitter klokken 19.41. Det var store materielle skader.

Det satt to voksne og to mindreårige i den ene bilen og to voksne i den andre bilen.

To elger i veibanen skal ha vært årsaken til ulykken.

– Den ene sjåføren skulle svinge unna elgene. Det endte med en frontkollisjon, sier Kimo.