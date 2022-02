Voldtektstiltalt kan bli kjent utilregnelig

NTB

Aktoratet varsler påstand om tvungent psykisk helsevern for en bergenser i 40-årene som er tiltalt for voldtekter og grov vold mot en kvinne over lengre tid.

Mannen ble varetektsfengslet i Hordaland tingrett i begynnelsen av februar fordi retten sa seg enig med politiet at det var en åpenbar fare for at mannen ville begå nye, alvorlige lovbrudd.

I tiltalen som ble gjort kjent av Statsadvokaten i Hordaland og Sogn og Fjordane fredag går det fram at han skal ha voldtatt en kvinne flere ganger og at han holdt fram med overgrepene til tross for at kvinnen bet ham i hånden da han holdt henne nede.

Han er også tiltalt for flere tilfeller av voldsutøvelse mot kvinnen og for ett tilfelle av vold mot en annen kvinne. I ettertid ble mannen ilagt besøksforbud, men uten at det skal ha hatt nevneverdig innvirkning på mannens forsøk på kontakt. Gjentatte ganger skal ha ifølge tiltalen ha forsøkt å ringe eller sende meldinger til kvinnen vie sosiale medier.

Mener mannen var psykotisk

Mannen kan imidlertid kjent utilregnelig når saken skal opp for retten. I tiltalen går fram at påtalemyndigheten mener overgrepene har skjedd mens gjerningsmannen var psykotisk.

– Det foreligger en rettspsykiatrisk vurdering der det fremkommer at de sakkyndige mener at siktede tilfredsstiller kriteriene for paranoid psykose, og at tilstanden har påvirket hans virkelighetsforståelse i betydelig grad. Dette gjelder både før, under og etter handlingstidspunktet, og også på undersøkelsestiden, skrev tingretten i fengslingskjennelsen.

Der går det også fram at mannen har betydelig nedsatt impulskontroll, spesielt når han er under ruspåvirkning. Den rettsmedisinske kommisjon hadde imidlertid anmerkninger til rapporten fra de sakkyndige.

Nekter straffskyld

– Han nekter straffskyld, sier advokat Fredrik Verling, som forsvarer den tiltalte mannen, til Bergens Tidende.

Påtalemyndigheten har varslet at de vil begjære mannen varetektsfengslet fram til hovedforhandling i retten.