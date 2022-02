Grimstad kommune advarer om amfetamin blandet med store mengder rottegift i omløp

NTB

Det advares om amfetamin blandet med store mengder rottegift som selges i Grimstad kommune. Kommunen ber folk være obs.

Advarselen kommer fra Feltsykepleien Grimstad , som er et kommunalt tilbud til personer med rustilbud i kommunen.

Det er ikke uvanlig at amfetamin blandes ut med små doser rottegift for å vanne ut stoffet slik at langerne tjener mer penger per dose. Men problemet oppstår når noen blir for grådige og bruker for mye gift i blandingen, forklarer feltsykepleier Hilde Nordby Bergland til Agderposten.

– Vi har tidligere sett blandinger hvor det er snakk om nesten ren rottegift, sier Bergland, som legger til at de har fått inn flere personer den siste tiden som har blitt dårlige etter å ha tatt stoffet.