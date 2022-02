Det var lange køer på teststasjonen på Svinesund i desember da omikronvarianten sørget for nye innstramminger. Nå trappes aktiviteten ned.

NTB

Aktiviteten ved testsenteret på Svinesund trappes ned. I april stenges senteret – dersom det ikke kommer nye meldinger fra Helsedirektoratet.

Det siste året er det gjennomført nærmere 300.000 coronatester ved testsenteret, hvorpå rundt 1.500 var positive, opplyser Halden kommune i en pressemelding.

Regjeringens beslutning om å avvikle testingen på grensen gjør imidlertid at det hele nå trappes ned.

Det som i august 2020 begynte med noen arbeidsbrakker og et telt på en parkeringsplass, utviklet seg etter hvert til å bli et langt større apparat som kunne ta seg av den omfattende testingen ved grensepunktet.

– For å håndtere den store trafikken har testsenteret brukt et område på omtrent 35.000 kvadratmeter – noe som tilsvarer fem internasjonale fotballbaner. Vi har nærmest bygd opp en liten landsby fra ingenting, sier leder Jostein Stø for Svinesund internasjonale testsenter.

Utover april vil det kun stå igjen en testlinje på området i tilfelle det blir behov for å starte opp igjen på kort varsel, ifølge Stø.