Kvinne dømt til tolv år for drapsforsøk i giftsak

NTB

En kvinne i 50-årene i Trøndelag er dømt til tolv års fengsel for drapsforsøk på sin tidligere ektemann, samt grovt bedrageri.

Dommen fra Trøndelag tingrett blir anket, forteller kvinnens nye forsvarer John Christian Elden til Adresseavisen.

Før domsavsigelsen fredag har den tiltalte byttet ut sine to forsvarere John Berg og Håkon Malm med advokat Elden.

Kvinnen ble 30. mai 2020 pågrepet og siktet for grov kroppsskade etter å ha forgiftet sin daværende ektemann med plantegift.

Saken ble avsluttet i forrige uke, og fredag kom altså retten fram til at den tiltalte dømmes til tolv års fengsel. Kvinnen må i tillegg betale 250.000 kroner i oppreisningserstatning til den tidligere ektemannen, samt rundt 760.000 kroner til kredittinstitusjoner. Kvinnen nektet straffskyld under rettssaken.

Flere giftforsøk

Retten fant det bevist at kvinnen ved flere anledninger i perioden fra juni 2019 til 28. mai 2020 forsøkte å drepe eksmannen ved å forlede ham til å spise eller drikke plantegiften akonitin. Fornærmede ble akuttinnlagt til sammen elleve ganger på sykehus.

Ved to av innleggelsene ble det konstatert hjertestans. Legene fant ingen naturlig forklaring på den gjentakende symptomene og den alvorlige tilstanden.

Derfor ble det i mai 2020 foretatt undersøkelser og analyser av mannens blod og urin. Analysene påviste giftstoffet akonitin.

«De gjentatte forgiftningene er resultat av en grundig planlegging og nøye overveielser. Tiltalte har vært til stede under alle 11 anfallene. Hun har fra nært hold sett fornærmedes dødskamp, hjertestanser og de store smertene han ble påført ved hennes handlinger», heter det i dommen.

I etterkant av mai 2020 har fornærmede vært frisk.

På rømmen

Etter et omfattende etterforskningsarbeid i Trøndelag politidistrikt med bistand fra Kripos, bestemte førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes seg for å ta ut tiltale for drapsforsøk.

Kvinnen ble tiltalt i fjor sommer, men politiet lyktes ikke i å få tak i henne for å få forkynt tiltalen før i november 2021.

Tiltalen ble også utvidet til å gjelde bedrageri, da den tiltalte skal ha forledet åtte ulike kredittinstitusjoner til å gi henne lån eller annen kreditt på over en million kroner. Det gjorde hun ved å ta opp lån i sin daværende ektemanns navn, uten hans kunnskap eller samtykke.

Vurdere personlighetsforstyrrelse

I et rettspsykiatrisk vurdering uttalte de sakkyndige at retten burde vurdere om kvinnen kan lide av personlighetsforstyrrelser, men fant ingen tilstander hos kvinnen som kan gi henne straffrihet.

Dommerne påpeker at en eventuell diagnostisering av personlighetsforstyrrelser ikke er av betydning for skyldspørsmålet eller straffespørsmålet i saken, og fant heller ingen formildende omstendigheter i saken.

Trøndelag tingrett mente at drapsforsøket av ektemannen har vært gjennomført på en «kynisk og utspekulert måte».