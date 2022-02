Politiet: Kongsberg-siktet trolig utilregnelig

Videograbb fra YouTube av Espen Andersen Bråthen som er siktet for drap på fem personer på Kongsberg. Sakkyndige som har undersøkt ham har konkludert med at han var psykotisk på gjerningstidspunktet. Foto: skjermdump fra video/ NTB

Politiet mener rapporten fra de sakkyndige støtter oppfatningen om at Espen Andersen Bråthen kan ha vært utilregnelig da fem personer ble drept i Kongsberg i fjor.

– De sakkyndige konkluderer enstemmig med at siktede har en psykisk lidelse som etter politiets oppfatning gjør at det er grunn til å tro at han kan ha vært utilregnelig under handlingene og dermed ikke ha strafferettslig skyldevne, skriver Sørøst politidistrikt i en pressemelding fredag ettermiddag.

– Dette er ikke avgjørende for den videre framdriften i saken. Det skal fremdeles holdes en hovedforhandling i retten, der dommerne må ta stilling til om han var tilregnelig eller ikke, sier politiadvokat Odd Skei Kostveit til NTB.

Det er psykiaterne Harald Brauer og Helge Haugerud samt psykologspesialist Knut-Petter Langlo som har gjennomført den rettspsykiatriske vurderingen av Bråthen. De leverte rapporten til påtalemyndigheten onsdag.

Rapporten skal også vurderes av Den rettsmedisinske kommisjon.

Kan dømmes til tvungent psykisk helsevern

Det er opp til retten å ta endelig stilling til hvorvidt Bråthen var utilregnelig eller ikke da han drepte fem personer og skadet en rekke andre i Kongsberg sentrum i fjor høst. Tidligere brukte man begrepet psykotisk i gjerningsøyeblikket, men dette ble endret ved en endring av straffeloven i 2020.

– De sakkyndige har gjort en medisinsk vurdering og gitt en diagnose som må vurderes opp mot bestemmelsen om sterkt avvikende sinnstilstand i lovverket. Så er det retten som må ta endelig stilling til spørsmålet om tilregnelighet, sier Kostveit.

Under et fengslingsmøte i begynnelsen av februar viste Buskerud tingrett til at det i de foreløpige rettspsykiatriske rapportene i saken var konkludert med at den siktede led av paranoid schizofreni. Sammenholdt med vedtaket om tvangsinnleggelse på psykiatrisk sykehus, slo retten da fast at det ikke er sannsynlighetsovervekt for at Bråthen er tilregnelig.

Rettssaken er berammet til å starte 11. mai i Buskerud tingretts lokaler i Hokksund.

– Politiet kommer derfor ikke til å gi mer detaljert informasjon om innholdet i den sakkyndige erklæringen. Dersom retten kommer til at det er tvil om siktedes tilregnelighet, kan han dømmes til tvungent psykisk helsevern, men ikke dømmes til tidsbestemt fengselsstraff eller forvaring, skriver politiet videre.

Drepte fem personer

Fem personer ble drept og flere andre skadd da 38-åringen gikk rundt i Kongsberg sentrum med pil og bue og stikkvåpen onsdag kveld 13. oktober. Flere av drapene skjedde innendørs hjemme hos ofrene.

Politiet ga tidlig uttrykk for at de tror Bråthen var utilregnelig på gjerningstidspunktet. Ifølge en tidlig rettspsykiatrisk rapport kan 38-åringen ha lidd av vrangforestillinger. Siden angrepene 13. oktober har han vært innlagt på lukket psykiatrisk avdeling gjennom et vedtak om tvangsinnleggelse, men politiet har også formelt begjært ham varetektsfengslet i påvente av rettssaken.