Strømprisene skaper frykt i godstogbransjen

Ikke siden 2009 har det blitt fraktet så mye gods via tog i Norge. Godstogbransjen frykter at de høye strømprisene kan bremse den positive utviklingen. Illustrasjonsfoto

NTB

Stadig mer gods fraktes med tog i Norge, men nå frykter bransjen at de høye strømprisene kan bremse den positive utviklingen.

Godstogbransjen opplevde i fjor en vekst på 12 prosent for transporter som kombinerer tog og andre fremkomstmidler. Ikke siden 2009 har det vært fraktet så mye gods via tog i Norge.

Men de høye strømprisene har ført til frykt i godstogbransjen.

– Vi får signaler fra bransjen om at kostnadsøkningene for strøm svekker jernbanen så mye at godset har begynt å flytte over fra bane til vei, sier administrerende direktør Are Kjensli i NHO Logistikk og Transport.

NHO inviterer nå samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) til et møte for å diskutere situasjonen og mulige løsninger.