Byrådsleder Raymond Johansen vil gi folk lavere strømpris

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sier Oslo kommune ønsker å gi folk lavere strømregninger via sitt eierskap i Hafslund Eco. Foto: Berit Roald / NTB Les mer Lukk

NTB

Oslo kommune åpner for å gi folk lavere strømregning via sitt kraftselskap, men er avhengig av at finansministeren endrer reglene.