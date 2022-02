NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til fredag 18. februar.

Blinken og Lavrov møtes neste uke – om ikke Ukraina blir invadert først

USAs utenriksminister Antony Blinken og Russlands utenriksminister Sergej Lavrov møtes neste uke, med mindre Russland invaderer Ukraina først, het det fra amerikansk hold i natt.

Amerikanerne trappet torsdag opp advarslene om at en russisk invasjon av Ukraina kan være nær forestående. President Joe Biden sa at invasjonstrusselen er «svært høy». Russland har hele tiden avvist at de planlegger en invasjon av Ukraina.

17.342 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet har FHI registrert 17.342 koronasmittede i Norge. Tall fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) viser at det er registrert 7.106 færre enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 16.728 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 19.638, så trenden er synkende.

Protestledere pågrepet i Ottawa

Minst to ledere av bevegelsen som har sperret sentrum i Canadas hovedstad Ottawa i nesten tre uker i protest mot koronatiltak og vaksinekrav, er pågrepet.

Onsdag ga politiet demonstrantene et ultimatum og gjorde det klart at alle som ikke fjernet seg frivillig ville bli pågrepet, og torsdag rykket store politistyrker inn i sentrum av byen.

Tung turneringsstart for Hovland

Med tre bogeyer på de ni første hullene, fikk Viktor Hovland en tung start på PGA-turneringen i Pacific Palisades i California. Han ligger på en delt 64.-plass etter første runde.

Joaquín Niemann fra Chile leder turneringen, som avsluttes søndag, med åtte slag under par.

Polioutbrudd i Malawi

Malawi erklærer polioutbrudd etter å ha oppdaget et tilfelle av det ville polioviruset. Det er det første tilfellet av vill polio i Afrika på mer enn fem år. Smitten er påvist hos et lite barn i hovedstaden Lilongwe, opplyser Verdens helseorganisasjon WHO i en pressemelding.

Polio ble erklært for utryddet i Afrika i august 2020. Sist det ble registrert et smittetilfelle påvirket av det ville viruset, var nord i Nigeria i 2016.