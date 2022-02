Regjeringens hydrogensatsing hangler, mener Høyre

NTB

Regjeringen bruker for lang tid på å stable en hydrogensatsing på beina, mener Høyres klimapolitiske talsperson Nikolai Astrup.

– Norge har veldig gode forutsetninger for å produsere hydrogen, både blått og grønn, men vi står nå i fare for å komme for sent i gang. Det vil gjøre at vi går glipp av mange grønne arbeidsplasser i fremtiden, sier Astrup til Aftenposten.

Han viser til at den forrige regjeringen, ledet av nettopp Høyre, laget en energimelding og et veikart for hydrogennæringen.

– Om vi satt med makten nå, hadde vi kommet mye lengre, da energimeldingen ville vært vedtatt, hevder Astrup og viser til at «toget går nå».

– Toget går, ja, og vi er heldigvis i førersetet, svarer olje og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap). Hun bestrider påstanden om at Norge havner bak i kappløpet om et industrieventyr på hydrogen.

– Regjeringen opplever at flere norske selskaper satser friskt innenfor hydrogen. Det er bra, men vi ønsker å bidra til å få opp både tempo og industrialisering enda mer i et grønt industriløft, sier Mjøs Pedersen.

Hun viser til at regjeringen gjennom Enova i desember ga over 1 milliard kroner til selskapene Yara, Tizir og Horisont Energi som ledd i hydrogensatsing.