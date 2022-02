Nytt møte om Tengs-erstatning fredag

Advokat Arvid Sjødin er advokat for fetteren i Birgitte Tengs saken. Han jobber nå for at lagmannsretten skal oppheve siden sivile dommen fetteren ble kjent skyldig i etter drapet på kusinen i 1995.

NTB

Fetteren til Birgitte Tengs gir ikke opp kampen om å få opphevet den sivile erstatningsdommen etter drapet i 1995. Fredag møtes partene på nytt.

I januar motsatte foreldrene til Birgitte Tengs seg å gå med på ta opp den sivile saken der fetteren, til tross for at han ble frikjent for drap i straffesaken, ble dømt til å betale erstatning.

Fetterens advokat Arvid Sjødin mener at nå som politiet har siktet en annen person for drapet, må dommen oppheves. Den drepte jentas foreldre mener derimot at fetteren ikke kan frikjennes for erstatning før den nye siktede er rettskraftig dømt.

Fredag klokken 8 skal partene møtes på nytt i Agder lagmannsrett, skriver Haugesunds Avis.

– Det er positivt at dommeren kaller inn til møte. Det viser at dommeren ser problemstillingen, sier Sjødin til avisen.

Sammen med advokat Bent Endresen representerer Sjødin fetteren til Birgitte Tengs. I et prosesskriv til domstolen skriver han at dommen er i strid med statens plikt til å rette opp krenkelser.

– Erstatningsdommen er i strid med Norges plikt til å rette opp krenkelser og hindre at krenkelsen vedvarer. Erstatningsdommen faller ikke bort selv om den fengslede skulle dømmes for voldtekt og drap på Birgitte, skriver Endresen.

Advokat John Christian Elden representerer foreldrene til Birgitte Tengs. Han opplyser til NTB at det dreier seg om et kort telefonmøte.

– Dette er et møte som skjer etter initiativ fra lagmannsretten for å se på framdriften i saken, sier Elden.