NTB

En 70 år gammel mann døde på sykehuset i Vestfold etter skadene han pådro seg i en trafikkulykke i Horten torsdag ettermiddag.

Mannen kjørte en varebil som kom over i motgående kjørefelt, og dermed kolliderte den med en personbil.

Til NRK sier politiet at mannen kan ha hatt et illebefinnende, og at dette kan ha vært årsaken til ulykken.

Ingen av de tre andre involverte personene som befant seg i den andre bilen, ble skadd i ulykken.