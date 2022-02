Kritisk mangel på helsepersonell i flere kommuner

NTB

Personellkapasiteten i norske kommunene er stabilt, med unntak av at seks kommuner rapporterer om at situasjonen er kritisk på flere områder.

Kommunene Bykle, Holmestrand, Nesbyen, Stor-Elvdal og Meløy rapporterer om kritisk mangel på personell og kompetanse.

Tilgangen til personell er god i 54 prosent, men utfordrende i 46 prosent av rapporterende kommuner.

– Jeg tror ikke vi kan forvente det høyeste servicenivået i kommunene de neste to til tre ukene, sier direktør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet til NRK.

Han påpeker at hjulene fremdeles går rundt, men at befolkninga må være forberedt på at kan ta lengre tid enn normalt å få tilgang på kommunale tjenester.

– Jeg håper derfor at alle kan være litt ekstra tålmodige, selv om ting går litt saktere enn normalt, sier han.

Det er også registrert flere smittede på institusjoner enn forrige uke. Antall personer i kommunale institusjoner med covid-19 er nå 644 mot 633 i forrige uke. I Oslo og Viken er det færre, men i resten av landet har det økt litt, rapporterer Helsedirektoratet i sin siste ukerapport.

– Mindre enn en uke etter at regjeringa lettet på tiltakene har vi fremdeles høye smittetall. Det viser at pandemien ikke er over, sier Guldvog.

Antallet nye sykemeldinger er på samme nivå i uke 6 som i uke 5, omkring 56.000. Det er en økning på 55 prosent sammenlignet med samme uke i 2019. 52 prosent av nye sykemeldinger var covid-19 relatert i uke 6 2022, mot 31 prosent i årets første uke.