FHI om re-smitte: Du kan bli smittet på ny etter kort tid

Flere tusen nordmenn har i løpet av den siste tiden blitt registrert smittet på ny, etter å ha vært smittet tidligere. Men når vet du om utslaget på testen er som følge av ny smitte, eller som følge av det forrige smittetilfellet?

Nylig valgte myndighetene å nedskalere TISK-programmet, som står for test, isolasjon, smittesporing og karantene. ​​Tidligere innebar testregimet at befolkningen ble anbefalt å ta en PCR-test etter å ha testet positivt på selvtest. Nå kan man registrere sin positive hjemmetest selv, og behøver ikke bekrefte den ved å ta en PCR-test.

Myndighetene mistenker at det nye systemet har medført at færre positive tester blir registrert, som følge av at mange enten velger å ikke registrere smitten eller ikke vet hvordan de skal gjøre det.

23.000 nordmenn smittet flere ganger

I tillegg råder det usikkerhet rundt hjemmetestene og hvordan svarene skal tolkes i tilfelle re-smitte. Mange opplever nå å være smittet for andre gang, nå som samfunnet er åpent og den mer smittsomme varianten omikron er i stort omløp.

Ifølge FHI er minst 23.000 nordmenn registrert coronasmittet flere ganger, hvor antallet har økt de siste ukene.

Men hvordan vet du når den forrige smitten er ute av kroppen, og når du eventuelt kan være smittet på ny?

– Vi regner det som re-smitte når det oppstår en ny infeksjon 60 dager eller senere etter den forrige. Man kan dog smittes tidligere, sier fagdirektør i FHI Frode Forland til ABC Nyheter.

(Saken fortsetter under bildet)

Ifølge fagdirektør i FHI Frode Forland oppstår re-smitte som regel ikke før det har gått minst 60 dager etter forrige smittetilfelle. Les mer Lukk

FHI så flere tilfeller av re-smitte som oppsto tidligere enn 60 dager etter første smittetilfelle i overgangen mellom delta og omikron. I tillegg kan det oppstå dobbeltinfeksjon av både delta og omikron, men dette skjer sjeldent, påpeker Forland.

– Det er svært sjeldent at dette skjer

Men når det gjelder re-smitte kommer hjemmetester og antigene hurtigtester bedre ut enn det PCR-tester gjør. Ifølge Forland vil en hjemmetest kun få utslag ved tilfelle av aktivt virus, noe som kun er i kroppen i få dager.

– Det er svært sjeldent at dette skjer etter to-tre uker fra smittetidspunkt, sier Forland.

En PCR-test kan derimot gi positivt testsvar i lengre tid etter sykdom, selv når man ikke lengre er smittebærer.

Dersom man blir syk innen to-tre uker etter å ha blitt frisk som følge av coronavirussykdom, kan man dermed ikke med sikkerhet stole på at man er immun og ikke er rammet av re-smitte. Selv om det sannsynligvis er som følge av et annet virus eller bakteriell infeksjon, så er det lurt å ta coronatest.